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TAYANNA повертає гроші Алану Бадоєву за контракт. Що сталося?

TAYANNA повертає гроші Алану Бадоєву за контракт. Що сталося?

Українська співачка TAYANNA більше не співпрацює з Аланом Бадоєвим як зі своїм продюсером. Про це артистка заявила в інтерв’ю «Слава+».

Як з’ясувалося під час розмови, тепер співачка повинна повернути продюсеру ті кошти, які були в неї вкладені, але не повернулися прибутком.

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«Ну як ми перестали працювати? Воно так само по собі вийшло. Війна і немає ніякої роботи, немає точок зіткнення і співпраці. Контракт фізичний є. Той контракт, який був, він скінчився. Ми заключили інший контракт, по якому я виплачую ті кошти, які були в мене вкладені і не повернулися. Там ще інші умови різні. Але це наші справи», – заявила TAYANNA.

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