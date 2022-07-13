Известны номинанты премии Эмми 2022: полный список номинантов

Американська телевізійна академія представила повний список номінантів на премію «Еммі 2022». Вже 13 вересня буде названо переможців у своїх категоріях. А поки читай повний список номінантів «Еммі 2022» та обирай свого фаворита.
Повний писок претендентів на премію «Еммі-2020»:
Найкращий драматичний серіал:
- «Успадкування» (Succession)
- «Дивні дива» (Stranger Things)
- «Гра в кальмара» (Squid Game)
- «Краще подзвоніть Солу» (Better Call Saul)
- «Озарк» (Ozark)
- «Ейфорія» (Euphoria)
- «Поділ» (Severance)
- «Шершні» (Yellowjackets)
Найкращий актор першого плану в драматичному серіалі:
- Джейсон Бейтман («Озарк»)
- Браян Кокс («Успадкування»)
- Джеремі Стронґ («Успадкування»)
- Боб Оденкірк («Краще подзвоніть Солу»)
- Адам Скотт («Поділ»)
- Лі Чон Че («Гра в кальмара»)
Найкраща акторка першого плану в драматичному серіалі:
- Різ Візерспун («Ранкове шоу»)
- Зендея («Ейфорія»)
- Лора Лінні («Озарк»)
- Сандра Оу («Убиваючи Єву»)
- Джоді Комер («Убиваючи Єву»)
- Мелані Лінскі («Шершні»)
Найкращий комедійний серіал:
- «Дивовижна місіс Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel)
- «Тед Лассо» (Ted Lasso)
- «Баррі» (Barry)
- «Приборкай свій ентузіазм» (Curb Your Enthusiasm)
- «Хитрощі» (Hacks)
- «Убивства тільки в будинку» (Only Murders in the Building)
- «Що ми робимо в тіні» (What We Do in the Shadows)
- «Початкова школа Ебботта» (Abbott Elementary)
Найкращий актор першого плану в комедійному серіалі:
- Дональд Ґловер («Атланта»)
- Ніколас Холт («Велика»)
- Білл Хейдер («Баррі»)
- Стів Мартін («Убивства тільки в будинку»)
- Мартін Шорт («Убивства тільки в будинку»)
- Джейсон Судейкіс («Тед Лассо»)
Найкраща акторка першого плану в комедійному серіалі:
- Джин Смарт («Хитрощі»)
- Кейлі Куоко («Стюардеса»)
- Рейчел Броснахан («Дивовижна місіс Мейзел»)
- Ель Фаннінг («Велика»)
- Ісса Рей («Невпевнена»)
- Квінта Брансон («Початкова школа Ебботта»)
Найкращий мінісеріал:
- «Білий лотос» (The White Lotus)
- «Ломка» (Dopesick)
- «Вибула» (The Dropout)
- «Вигадана Анна» (Inventing Anna)
- «Пем і Томмі» (Pam & Tommy)
Найкращий телефільм:
- «Рей Донован: Фільм» (Ray Donovan: The Movie)
- «Чіп і Дейл: Рейнджери порятунку» (Chip ‘n Dale: Rescue Rangers)
- «Надзвичайне Різдво Зоуї» (Zoey’s Extraordinary Christmas)
- «Той, хто вижив» (The Survivor)
- «Рено 911!: Полювання на QAnon» (Reno 911!: The Hunt For QAnon)
Найкращий актор першого плану в мінісеріалі чи телефільмі:
- Колін Ферт («Сходи»)
- Ендрю Гарфілд («Під прапором неба»)
- Оскар Айзек («Сцени зі шлюбу»)
- Хімеш Пател («Станція 11»)
- Себастьян Стен («Пем і Томмі»)
Найкраща акторка першого плану в мінісеріалі чи телефільмі:
- Тоні Коллетт («Сходи»)
- Маргарет Кволлі («Покоївка»)
- Джулія Гарнер («Вигадана Анна»)
- Сара Полсон («Імпічмент: Американська історія злочинів»)
- Лілі Джеймс («Пем і Томмі»)
Найкраще вечірнє шоу:
- Last Week Tonight with John Oliver
- The Late Show with Stephen Colbert
- The Daily Show with Trevor Noah
- Late Night with Seth Meyers
- Jimmy Kimmel Live
Фото: IStock
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