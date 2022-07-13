Новий канал>G.space>Новини

Премія «Еммі-2022»: список номінантів

Известны номинанты премии Эмми 2022: полный список номинантов

Американська телевізійна академія представила повний список номінантів на премію «Еммі 2022». Вже 13 вересня буде названо переможців у своїх категоріях. А поки читай повний список номінантів «Еммі 2022» та обирай свого фаворита.

Повний писок претендентів на премію «Еммі-2020»:  

Найкращий драматичний серіал:

  • «Успадкування» (Succession)
  • «Дивні дива» (Stranger Things)
  • «Гра в кальмара» (Squid Game)
  • «Краще подзвоніть Солу» (Better Call Saul)
  • «Озарк» (Ozark)
  • «Ейфорія» (Euphoria)
  • «Поділ» (Severance)
  • «Шершні» (Yellowjackets)

Найкращий актор першого плану в драматичному серіалі:

Зараз дивляться
  • Джейсон Бейтман («Озарк»)
  • Браян Кокс («Успадкування»)
  • Джеремі Стронґ («Успадкування»)
  • Боб Оденкірк («Краще подзвоніть Солу»)
  • Адам Скотт («Поділ»)
  • Лі Чон Че («Гра в кальмара»)

Найкраща акторка першого плану в драматичному серіалі:

  • Різ Візерспун («Ранкове шоу»)
  • Зендея («Ейфорія»)
  • Лора Лінні («Озарк»)
  • Сандра Оу («Убиваючи Єву»)
  • Джоді Комер («Убиваючи Єву»)
  • Мелані Лінскі («Шершні»)

Найкращий комедійний серіал:

  • «Дивовижна місіс Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel)
  • «Тед Лассо» (Ted Lasso)
  • «Баррі» (Barry)
  • «Приборкай свій ентузіазм» (Curb Your Enthusiasm)
  • «Хитрощі» (Hacks)
  • «Убивства тільки в будинку» (Only Murders in the Building)
  • «Що ми робимо в тіні» (What We Do in the Shadows)
  • «Початкова школа Ебботта» (Abbott Elementary)

Найкращий актор першого плану в комедійному серіалі:

  • Дональд Ґловер («Атланта»)
  • Ніколас Холт («Велика»)
  • Білл Хейдер («Баррі»)
  • Стів Мартін («Убивства тільки в будинку»)
  • Мартін Шорт («Убивства тільки в будинку»)
  • Джейсон Судейкіс («Тед Лассо»)

Найкраща акторка першого плану в комедійному серіалі:

  • Джин Смарт («Хитрощі»)
  • Кейлі Куоко («Стюардеса»)
  • Рейчел Броснахан («Дивовижна місіс Мейзел»)
  • Ель Фаннінг («Велика»)
  • Ісса Рей («Невпевнена»)
  • Квінта Брансон («Початкова школа Ебботта»)

Найкращий мінісеріал:

  • «Білий лотос» (The White Lotus)
  • «Ломка» (Dopesick)
  • «Вибула» (The Dropout)
  • «Вигадана Анна» (Inventing Anna)
  • «Пем і Томмі» (Pam & Tommy)

Найкращий телефільм:

  • «Рей Донован: Фільм» (Ray Donovan: The Movie)
  • «Чіп і Дейл: Рейнджери порятунку» (Chip ‘n Dale: Rescue Rangers)
  • «Надзвичайне Різдво Зоуї» (Zoey’s Extraordinary Christmas)
  • «Той, хто вижив» (The Survivor)
  • «Рено 911!: Полювання на QAnon» (Reno 911!: The Hunt For QAnon)

Найкращий актор першого плану в мінісеріалі чи телефільмі:

  • Колін Ферт («Сходи»)
  • Ендрю Гарфілд («Під прапором неба»)
  • Оскар Айзек («Сцени зі шлюбу»)
  • Хімеш Пател («Станція 11»)
  • Себастьян Стен («Пем і Томмі»)

Найкраща акторка першого плану в мінісеріалі чи телефільмі:

  • Тоні Коллетт («Сходи»)
  • Маргарет Кволлі («Покоївка»)
  • Джулія Гарнер («Вигадана Анна»)
  • Сара Полсон («Імпічмент: Американська історія злочинів»)
  • Лілі Джеймс («Пем і Томмі»)

Найкраще вечірнє шоу:

  • Last Week Tonight with John Oliver
  • The Late Show with Stephen Colbert
  • The Daily Show with Trevor Noah
  • Late Night with Seth Meyers
  • Jimmy Kimmel Live

Фото: IStock

Читай також:

Нові серіали 2022: що з прем’єр ви могли пропустити

Топ-7: Найкращі українські серіали, які варто подивитися

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь