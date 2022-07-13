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Перша після Ірини Шейк: Хто став новою дівчиною Бредлі Купера?

Хто став новою дівчиною Бредлі Купера?

Зірка нарешті повернувся у дейтинг

Про розставання голлівудського актора Бредлі Купера та моделі Ірини Шейк не говорив, мабуть, лише лінивий. Відтоді пройшло вже багатенько часу. Ірина встигла коротенько позустрічатися з Каньє Вестом, а ось Бредлі залишався самотнім. І ось красунчик нарешті знайшов нову дівчину.

Зараз дивляться

Як пише видання PageSix, зараз Бредлі Купер зустрічається з 45-річною Хумою Абедін, яка довгий час працювала помічницею Гілларі Клінтон. Інсайдер з оточення 47-річного актора розповів, що пара зустрічається вже кілька місяців. Закоханих познайомила головний редактор Vogue Анна Вінтур.

Нагадаємо, що Бредлі Купер та Ірина Шейк разом виховують 5-річну доньку Лею. У нової обраниці актора теж є дитина. Хума Амедін виховує 10-річного сина Джордана зі своїм колишнім чоловіком, скандальним ексконгресменом Ентоні Вайнером.

Фото: Getty Images

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