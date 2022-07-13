Українська співачка Аня Трінчер та український гурт MBreeze презентували дует та відео на нього під назвою «Ти робив мені каву». Лірична пісня розповідає про пару, яку розділила війна. Хлопець пішов на фронт, а дівчина чекає його вдома.

Дивитися прем’єру кліпу Аня Трінчер та MBreeze – «Ти робив мені каву » онлайн:

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««Contra spem spero нашого часу або Кохання під час війни» Сьогодні ми всі розлучилися, але не через сварки чи нелюбов, а через війну. Для багатьох з нас єдина можливість зустрітися з коханим- це зануритися в сновидіння», – прокоментувала трек Аня Трінчер на своєму YouTube.

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