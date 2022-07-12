MONATIK – From U to z: дивитися онлайн прем'єру кліпу

MONATIK представив реліз анімованого кліпу на один з лід-синглів ЕР – «From U to z», режисером якого став Дмитро Нечепуренко (DredLock Production)

MONATIK, відомий своїм високим рівнем креативних ідей та підходом до випуску відеоробіт, цього разу також вражає новою естетикою кінематографії музики. Як зізнається сам автор ідеї та режисер відео, у такі надзвичайно складні часи дуже хотілося виражати свої думки не через кадри з артистом, а додавати відеороботам новий своєрідний, та все ж такий самий цікавий та глибокий стиль та форму. Почувши пісню «From U to z» з ЕР «ART Оборона» Дмитро побачив низку образів і за їх допомогою зобразив цілу історію перемоги українців.

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– Зараз найболючіше місце кожного українця це – серце. Тому перший образ, який відповідає емоційній кулі, в якій ми існуємо під час війни – саме серце. Його шматують як зовні фізично так і зсередини – емоційно та фізично водночас. Враження, що твій motor of love постійно на вістрі атаки і переважно без захисту, без бронежилету, повністю відкритий. Прочувши пісню вже складно було відмовитися від символів. Вони не настільки промовисті, як документальне або просто «живе» відео, але символами краще охопити весь спектр почуттів. Любов, дружба, самовідданість, життя, смерть та війна – без пафосу та фальші, про це хочеться і треба говорити. Так, під час війни, посеред повітряної тривоги дуже складно робити технічно досконалі роботи, на це просто немає часу. Менше з тим, можна обрати форму і стиль, які не потребують мега ресурсів. Коллаж і стоп-моушн – як варіант. Сподіваюсь я зміг почути і передати, як на мене, основний меседж – жагу до життя попри все і велике бажання українців перемогти зло та бути вільними, – коментує відео режисер Дмитро Нечепуренко.

MONATIK в свою чергу продовжує підтримувати талановитих українських митців. На початку війни артист запустив творчу ініціативу Art During The War In Ukraine та наділяє спеціальними грантами творчих особистостей. Історія створення цієї роботи увійде до книги, що артист планує опублікувати одразу після перемоги України.

Вже роки поспіль відеороботи MONATIK підкорюють серця мільйонів шанувальників з усього світу, а також отримують високі відзнаки на музичних преміях. Нагадаємо, що наприкінці минулого року артист також випустив анімоване відео на сингл «С.О.В.А?», презентація якого відбулася на онлайн-конференції Vogue і викликала захоплення не тільки у українців, а й у світової спільноти.

Тож мотивуватися на перемогу та дивитися анімоване відео на пісню «From U to z» можна за