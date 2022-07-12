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«Ляпіс Трубецькой» – «‎Воїни світла»: музиканти переспівали культовий трек українською мовою

Ляпис Трубецкой – Воїни світла: музиканти переспівали культовий трек українською мовою

Текст нової версії написав український поет і письменник Сергій Жадан

«‎Всім воїнам світла і воїнам добра присвячується! У цей нелегкий для всіх нас час дуже важливо залишатися разом, залишатися сильними, справжніми воїнами! – прокоментував реліз лідер гурту Сергій Міхалок. – Саме тому ми вирішили порадувати наших друзів, наших братів і сестер піснею, яку ви вже добре знаєте, ще з 2014 року. Але ми хочемо презентувати вам її на улюбленій нами і, я впевнений, багатьма з вас мові, а також у новій акустичній версії. Це пісня про свободу і любов, про боротьбу і віру і про перемогу добра над злом».

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Ляпис Трубецкой – Воїни світла: музиканти переспівали культовий трек українською мовою

«Ляпіс Трубецькой» – «‎Воїни світла»: слухати онлайн українську версію пісні

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