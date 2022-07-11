Новий канал>G.space>Новини

«Він – поранений полонений, вона – бранка бомбосховища «Азовсталь» із сином»: Історія однієї родини з Маріуполя

«Він – поранений полонений, вона – бранка бомбосховища «Азовсталь» із сином»: Історія однієї родини з Маріуполя

Український виконавець Chingis випустив життєвий сингл «Очі». Рідний племінник співака Андрій – поранений полонений офіцер. Він до останнього захищав свою родину. Дружина з маленьким сином, пройшовши фільтраційні табори, наразі у безпеці. А він – у полоні. Увесь біль свого серця, своєї родини й усієї України втілено у пісні «Очі».

«Маю сміливість розказати вам історію… Історію кохання, історію виживання, історію війни, історію «Азовсталі»… Він – захисник Маріуполя, підполковник Нацгвардії, кіборг «Азовсталі», син моєї рідної сестри. Вона – дружина військового. Його дружина. Бранка бомбосховища «Азовсталь» із сином на руках… Це біль… Біль мого серця. ВІН – мій рідний племінник. Наразі, поранений військовополонений офіцер. ВОНА – моя невістка, що пройшла із дитиною фільтраційні табори. Вже у безпеці. Що далі? Скільки таких історій, доки триває війна? Скільки очей з надією? Скільки сердець? Вірю в Україну та ЗСУ! Бо віра – в очах кожного з вас! Бо ваші очі – лоскочуть душу…», – розповідає Chingis.

Зараз дивляться

Заради допомоги військовим, Chingis заснував благодійний проєкт «We are from Ukraine». Увесь прибуток з продажу речей з унікальною патріотичною символікою відправляється на потреби ЗСУ та ТРО.

Артем Пивоваров представив кліп на осучаснену версію української народної пісні «Ой на Горі»

Пісні українських артистів про війну в Україні: добірка нових пісень про війну

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь