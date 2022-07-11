«Він – поранений полонений, вона – бранка бомбосховища «Азовсталь» із сином»: Історія однієї родини з Маріуполя

Український виконавець Chingis випустив життєвий сингл «Очі». Рідний племінник співака Андрій – поранений полонений офіцер. Він до останнього захищав свою родину. Дружина з маленьким сином, пройшовши фільтраційні табори, наразі у безпеці. А він – у полоні. Увесь біль свого серця, своєї родини й усієї України втілено у пісні «Очі».

«Маю сміливість розказати вам історію… Історію кохання, історію виживання, історію війни, історію «Азовсталі»… Він – захисник Маріуполя, підполковник Нацгвардії, кіборг «Азовсталі», син моєї рідної сестри. Вона – дружина військового. Його дружина. Бранка бомбосховища «Азовсталь» із сином на руках… Це біль… Біль мого серця. ВІН – мій рідний племінник. Наразі, поранений військовополонений офіцер. ВОНА – моя невістка, що пройшла із дитиною фільтраційні табори. Вже у безпеці. Що далі? Скільки таких історій, доки триває війна? Скільки очей з надією? Скільки сердець? Вірю в Україну та ЗСУ! Бо віра – в очах кожного з вас! Бо ваші очі – лоскочуть душу…», – розповідає Chingis.

Зараз дивляться

Заради допомоги військовим, Chingis заснував благодійний проєкт «We are from Ukraine». Увесь прибуток з продажу речей з унікальною патріотичною символікою відправляється на потреби ЗСУ та ТРО.

Артем Пивоваров представив кліп на осучаснену версію української народної пісні «Ой на Горі»

Пісні українських артистів про війну в Україні: добірка нових пісень про війну