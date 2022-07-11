Маша Єфросініна розповіла про зустріч із чоловіком після довгої розлуки

Через повномасштабну війну телеведуча не бачилася з чоловіком близько трьох місяців

Зараз Маша Єфросініна з двома дітьми живе за кордоном, а її чоловік – бізнесмен Тимур Хромаєв – знаходиться в Києві. Він захищає місто в складі добровольчого загону. Нещодавно парі вдалося зустрітися у Варшаві, куди бізнесмен приїхав за гуманітарним вантажем.

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Про те, як пройшла їхня зустріч, Маша Єфросініна відверто розповіла в новому випуску YouTube-проекту «Дорослі дівчата». Коли телеведуча приїхала до чоловіка, думала, що вони накинуться один на одного, як у кіно. Але цього не сталося:

– Було непросто. Ми дуже змінилися. Він весь на військовій тематиці, вже бачив дуже багато. А я зі своїм німецьким побутом, купою роботи та стресу… І між нами в якийсь момент була дивна вібрація.

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За словами телеведучої, напруженість у стосунках із чоловіком незабаром пішла. Всі «поремонтував» секс:

– Виявляється, через 20 років стосунків секс може бути дуже новим. Тому що ви дуже один за одним скучили. З’ясувалося, що ми на 2,5 місяці ніколи не розлучалися. І в цьому теж є певний позитив.