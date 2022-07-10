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Ексклюзив! Гурт Maneskin презентував новий трек на грандіозному концерті в Римі

Гурт Maneskin презентував новий трек на грандіозному концерті в Римі

Ми знаємо, що ти так довго чекала на цей момент, і ось він настав! Італійський гурт Maneskin представив публіці свій новий трек! Сталося це у суботу, 9 липня, на грандіозному концерті гурту в Римі.

Зі сцени соліст гурту Maneskin Даміано Давід заявив, що має сюрприз для фанатів. А потім сказав, що вони збираються заспівати фрагмент зі своєї нової пісні, яка ще навіть немає назви.

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«Це демо, це незакінчена пісня, у неї навіть немає назви», – попередив Даміано, а потім почав співати.

Пісня носить ліричний характер та була виконана під акустичну гітару. Новий канал має ексклюзивне відео прямісінько з концерту у Римі, тож ви теж можете насолодитися новинкою від Maneskin до офіційного релізу.

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