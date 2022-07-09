Verka Serduchka & Band дадуть благодійний концерт на підтримку ЗСУ та постраждалих регіонів

22 липня в Osocor Residence відбудеться благодійний концерт королеви гумору і пісень Verka Serduchka на головній сцені просто неба. Увесь прибуток з проданих квитків буде передано у благодійні фонди.

Verka Serduchka & Band – це вибухова суміш гумору, запальних пісень та яскравого шоу. Андрій Данилко (Verka Serduchka) на початку війни висловив свою позицію щодо агресії росії та нещодавно разом зі своєю командою підтримав українських військових, медиків і волонтерів виступом у київському метро. Також Verka Serduchka & Band взяли участь у благодійному телемарафоні Embrace Ukraine в Амстердамі, на якому збиралися кошти на допомогу Україні.

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На вечорі в Osocor Residence гостей чекатиме нова інтерпретація відомої скандальної пісні «Dancing Lasha tumbai», з якою Verka Serduchka посіла 2 місце на Євробаченні у 2007 році. Після повномасштабного вторгнення Андрій Данилко замінив слова приспіву, і тепер пісня має офіційну назву «Dancing Russia goodbye». Вперше дана версія прозвучала в Амстердамі, після виступу Verka Serduchka поділилася з журналістами: «Я ніколи не співала «Раша гудбай». Тільки «Лаша». Але тепер лише так і це ще м’яко кажучи». Також звучатимуть інші відомі хіти, які вже стали народними.За час воєнних дій росії українці продемонстрували надзвичайну згуртованість у бажанні допомогти нашим ЗСУ та людям з постраждалих регіонів. 22 липня, відвідавши концерт, можна сумістити приємне з корисним: підтримати Україну та відпочити від сумних новин.

Всім відомо: гумор продовжує життя, а благочинність наближає перемогу! Не пропустіть можливість допомогти Україні та зарядитись позитивом.

На території Osocor Residence є бомбосховище, куди можна спуститися у випадку повітряної тривоги!