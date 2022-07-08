Донька Олі Полякової вже вступила до університету

Зіркова дитина буде навчатися за кордоном

Старша донька української співачки Олі Полякової – 17-річна Маша повідомила, що їй таки вдалося вступити до університету. Про це стало відомо з її Instagram.

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Відомо, що Маша Полякова вже давно мріяла стати співачкою і після закінчення школи планувала вступити в Каліфорнійський університет Берклі. Але, як зізнавалася Оля Полякова, навчання доньки там доведеться відкласти через фінансову кризу у родині.

І ось 17-річна дівчина повідомила, що таки вступила в інший вищий навчальний заклад за кордоном. Схоже, що Маша навчатиметься у Великій Британії. Такий висновок можна зробити через позначку UCAS на скриншоті з листа про підтвердження вступу. А ця організація допомагає подавати заявки до британських університетів.

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