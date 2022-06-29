Кортні Кокс зніметься у фільмі Крик 6

Зірка серіалу «Друзі» підтвердила свою участь у проєкті
Американська акторка Кортні Кокс порадує своїх фанатів поверненням у шостій частині франшизи «Крик». Свій камбек селебриті підтвердила в інтерв’ю Variety.
У «Крик 6» Кортні Кокс повернеться у ролі журналістки Гейл Везерс.
«Вона не померла, тож так, ви побачите мене. Гейл досить сильна. Можливо, вона ніколи не помре, але хто знає!» – зазначила Кокс.
Фільм «Крик 6» зосередиться на героях, які вижили у п’ятій частині франшизи, – Семі і Тері Карпентерах, а також Мінді і Чеді Мікс-Мартінах. Герої покинуть Вудсборо та поїдуть до нового міста, очевидно у Нью-Йорк. Однак і там на них чекатиме вбивця в масці. Можливо, героїня Кортні Коокс допоможе його розшукувати.
Прем’єра фільму «Крик 6» запланована на 31 березня 2023 року.
Фото: Getty Images
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