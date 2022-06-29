Вуді Аллен зніме свій останній фільм і йде з кіно

Селебриті планує завершити свою кар’єру

Відомий американський кінорежисер Вуді Аллен зізнався, що збирається зняти свій останній фільм, а опісля покінчити з кіно. Про це знаменитість заявив в інтерв’ю з актором Алеком Болдвіним в Instagram.

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«Я, мабуть, зніму ще як мінімум один фільм, але весь кайф вже пройшов, бо кіно не має більше цілісного ефекту. На початку моєї кар’єри було інакше – ти знімаєш фільм, його випускають у кінотеатрах по всій країні, люди приходять його дивитися. Тепер його крутять у залах кілька тижнів, після чого відправляють на стрімінгові платформи. Мені це не приносить стільки задоволення, як раніше», – зізнався режисер.

Відомо, що зйомки нової кінокартини Вуді Аллена розпочнуться вже восени 2022 року в Парижі. За свою кар’єру режисер встиг зняти 49 стрічок.

Фото: Getty Images

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