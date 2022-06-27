Тарас Тополя – про найстрашнішу мить на фронті

Артист розповів, як йому дається війна на передовій

Фронтмент українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який разом з колегами захищає Україу від російської агресії у лавах тероборони, поділився споминами про свій найстрашніший момент на фронті. Цим артист поділився у рамках інтерв’ю для «Слава+».

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За понад 4 місяці війни артисти встигли стати свідками поранень багатьох своїх побратимів на фронті. Але, як зізнався Тарас, той день, коли одному з захисників України відірвало ногу, він не зможе забути ніколи.

«З мінометів розвалили місце нашої дислокації. Нашому побратиму відірвало ногу. Ми рятували йому життя», – пригадав Тарас.

Війна забирає життя та здоров’я наших захисників. Тополя зізнався, що найсильніше почуття, яке він і його друзі мають на війні, – це ненависть до росіян.

«У мене загострене відчуття справедливості й воно полягає в тому, що так нечесно. Україна має право на своє незалежне майбутнє, Україна має право на свою державу, українці не повинні помирати. Це неправильно. І ми зараз тут робимо свою справу, щоб це майбутнє вибороти», – поділився музикант.

Нагадаємо, що музиканти «Антитіл» вступили в тероборону ще на початку повномасштабної війни, а зараз вони служать на Харківщині. Тарас і його колеи на війні є парамедиками, однак вони мають зброю і вміють користуватися нею.

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