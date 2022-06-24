Pride is not available in your region: Смотреть видео

UKRAINEPRIDE NGO, пропатріотичний квір-рух, спрямованим на захист та виховання української культурної самоідентифікації, за пiдтримки найбільшого інклюзивного ЛГБТКІА+ додатку для знайомств в Америці Taimi, до міжнародного Місяцю Прайду створили соціальний ролик – PRIDE IS NOT AVAILABLE IN YOUR REGION.

Минулого року біля Офісу Президенту була проведена політична креативна акція у форматі рейву під назвою «Рейвах Прайд». Метою акції було привернення уваги суспільства до безпеки ЛГБТІК людей, свавілля поліції щодо культурної спільноти, відсутності розслідувань злочинів радикальних угруповань по відношенню до цієї спільноти, а також до електронної сцени Києва. «Рейвах Прайд» відбувся за організації UKRAINEPRIDE та мав стати щорічною подією.

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Проте війна все змінила. Цьогорічний «Рейвах Прайд» буквально став «недоступним». Це сталось через те, що всі його учасники зараз активно захищають Україну у війні проти росії. І саме реальні історії цих захисників стали основою нового соціального ролика від UKRAINEPRIDE.

Юрій Двіжон, креативний директор UKRAINEPRIDE та режисер відеороботи, розповідає, як до нього прийшла ідея для зйомки: «Коли я повернувся до Києва після двох місяців війни, у мене з’явилася ностальгія за минулим літом та нашим прайдом. Я згадав всі ті яскраві моменти, які я прожив під час минулорічного Рейваху. І я хотів візуалізувати їх, а також показати чим зараз займається наше квір-ком’юніті. Хтось працює лікарем, хтось волонтерить, хтось воює на фронті. ЛГБТІК-люди є частиною тієї великої перемоги, яка чекає Україну в найближчому майбутньому».

Важливою метою проекту є також показати міжнародному суспільству, як війна вплинула на Україну, як відбувається наша боротьба зараз та яким ми бачимо наше майбутнє, в якому відбудеться ще безліч прайдів.

«Ми відчуваємо наскільки сильно зараз українське ЛГБТІК-ком’юніті потребує, щоб їх голос був почутий. Зараз, під час Місяцю Прайду, коли весь світ бореться за права ЛГБТІК-людей, представники ЛГБТІК в Україні борються за своє життя, свою землю та за демократичні цінності будь-якої сучасної держави. Українське вільне суспільство повинно мати можливість розвиватись у себе вдома без будь-якого авторитарного впливу та нав’язування цінностей іншими країнами. Саме тому сьогодні ми маємо об’єднатись в спільній боротьбі та підвищити міжнародну обізнаність про те, наскільки руйнівним може бути вплив цієї війни на ЛГБТІК-людей», – Яна Андьол, директорка з комунікацій Taimi.

І хоча прайди в Україні завжди проходили під наглядом нацгвардії та поліції, Україна за останні роки стала країною-прихистком та домом як для багатьох ЛГБТІК-людей з усього пострадянського простору, так і для європейців та усіх вільних людей цього світу.

Фото: Kostiantyn Bibliuk