Позитив про возз’єднання «Время и стекло»: «Я думаю, що це не за горами»

В інтерв’ю «МУЗВАР» Позитив розповів, що спочатку планувалось, що у гурті «Время и стекло» буде три учасники – хлопець та дві дівчинки. І тоді на кастинг прийшло багато дівчат, які наразі є відомими особистостями.

– Ми зробили тоді великий кастинг по університетах, – згадує Позитив. – Десь за три місяці нам на e-mail прийшло близько 2 тисяч заявок, які ми дійсно переглянули. До того, як ми обрали Надю, на кастинги приходили й інші артистки, і вони вже були популярними на той час: від співачки Лавіки до Даші Астаф’євої (на той момент Даша була у гурті NIKITA – ред.). З Надею ми познайомились на «Чорноморських іграх», коли ще був гурт New’Z’cool, і тоді вже хотіли її взяти третьою у гурт. І через декілька років майже так і сталось.

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Щодо музичного звучання дуету, то співак ще раз нагадав, що «Время и Стекло» доволі довго шукали свій формат. Позитив зізнається – допомогла дуетові у цьому музика Івана Дорна:

– Дуже сильно посприяв для нашого формату Ваня Дорн. Саме він зробив перші пісні, які були хаус музикою. У нас (в Україні – ред.) завжди був рок, поп-рок, попса, схожа навіть на російську, і він дійсно змінив напрямок українських артистів, саме після цього і з’явились «Время и Стекло».

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Після повномасштабного вторгнення артисти роблять все, аби допомогти своїй країні. Задля благодійного туру навіть об’єднався перший склад гурту Quest Pistols. Позитив розказав, що не проти подібного возз’єднання і гурту «Время и стекло»:

– Я думаю, що це правда треба зробити. Треба у Наді списати, наскільки вона зараз зайнята. Адже вона там (у Європі – ред.), я – тут. Авжеж, можна це зробити і дистанційно. З Надею ми розмовляли про трек, який я можу для неї написати чи ми зробимо щось ще нове. Я думаю, що це не за горами», – поділився співак.

Фото: @vremyaisteklo