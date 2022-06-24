Новий канал>G.space>Новини

Періс Гілтон зізналась, що любить Україну: в неї на руці тепер є браслет (ВІДЕО)

Періс Гілтон зізналась, що любить Україну: в неї на руці тепер є браслет (ВІДЕО)

40-річна світська левиця Періс Гілтон публічно висловила свою підтримку народові України, який протистоїть російським оркам

На міжнародному фестивалі творчості «Каннські леви» у Франції Періс Гілтон поспілкувалася з дівчиною з України — тренерки з фітнесу Неллі Гарденс. За словами українки, американська зірка радо прийняла в подарунок синьо-жовту стрічку.

Related video

Подарунок – синьо-жовтий амулет Періс з радістю пов’язала на руці та зізналася в любові до України. Відповідне відео з’явилося у Instagram.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Fitness-Diets-ℝelationship (@nelli_gardens)

Фото Getty Images

Читай також:

Потап у Мадриді не зміг виступити на концерті: у нього перекосило обличчя (ВІДЕО) 

Війна і кохання: як зберегти стосунки на відстані? 

новости шоубизнеса перисс хилтон шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь