Періс Гілтон зізналась, що любить Україну: в неї на руці тепер є браслет (ВІДЕО)

40-річна світська левиця Періс Гілтон публічно висловила свою підтримку народові України, який протистоїть російським оркам На міжнародному фестивалі творчості «Каннські леви» у Франції Періс Гілтон поспілкувалася з дівчиною з України — тренерки з фітнесу Неллі Гарденс. За словами українки, американська зірка радо прийняла в подарунок синьо-жовту стрічку. Related video

Подарунок – синьо-жовтий амулет Періс з радістю пов’язала на руці та зізналася в любові до України. Відповідне відео з’явилося у Instagram.

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