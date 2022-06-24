DETACH вбили путіна в новому кліпі (Відео)

Український гурт запрем’єрив нове провокаційне відео «Кінцева», де хлопці в образах супергероїв вбивають президента російської федерації володимира путіна. Графікою відео займався Олексій Веренчик, вокаліст гурту та відомий український кліпмейкер та режисер пост-продакшну.



Фронтмен гурту Олексій Веренчик працював з кліпами багатьох українських та закордонних артистів (Linkin Park, Falling In Reverse, Asking Alexandria, Eminem, Lil Wayne, Макс Барських). Він розказав про ідею відео.

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— Спочатку я хотів зробити щось просте, наприклад розбити голову путіна об стіну чи облити її кров’ю. Але мене так затягнув увесь процес, що я витратив на відео більше місяця свого часу і створив цілий бойовик, у якому супергерої DETACH реалізують мрію всього цивілізованого світу — вбивають путіна.





За словами Олексія, якщо рахувати середні ціни на ринку пост-продакшну, то таке відео вартувало би не менше двадцяти тисяч доларів, а то і усі тридцять, а на його створення пішло б не менше двох місяців. Гурту DETACH воно обійшлось в нуль гривень.

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— Себе я відзняв на телефон прямо у себе вдома — в будинку за містом. Синхрони, де хлопці грають на гітарах — це невикористані кадри зі старого кліпу Supernova, які тепер були оброблені у стилістиці кліпу «Кінцева» . Напис ДЕТИ – це пасхалка. Це проекція напису на землі біля драмтеатру Маріуполю, саме тому він зроблений російською мовою. путіна і музикантів гурту DETACH я створив у спеціальних програмах, що моделюють 3D фігури.

Хлопці зізнаються, що їм дуже захотілось зробити щось максимально зле, нецензурне і русофобське.