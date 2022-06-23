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Саша Чемеров – «Замість мене»: прем’єра кліпу, знятого на тепловізор

Саша Чемеров – Замість мене: прем'єра кліпу, знятого на тепловізор

Зняти ліпсінг на тепловізор непросто, команда витратила на це декілька днів

Музику та тект пісні написав київський саундпродюсер Саша Філоненко, а Саша Чемеров трохи змінив мелодію, додав декілька слів, вдосконаливши її. Звів сингл і зробив мастеринг барабанщик Олег Федосов.

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– Я довго думав над відеорядом, ми з Гошою Винокуровим, який є ідеологом та монтажером відео, розпочали роботу, але спочатку щось не пішло, – розповів Саша Чемеров. – Потім Гоша запропонував відео зняти на тепловізор. Ми позичили один у «Азова», і разом з моїми новими друзями, операторами Анею і Валерою Стратюк, просто вийшли в місто й почали знімати. У відеоряді через тепловізор – Львів, який живе своїм життям. Картинка точно передає настрій пісні, а концепція дає зрозуміти, що ми всі під прицілом, ми всі в небезпеці.

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