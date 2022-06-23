Чудова новина для шанувальників серіалу «Академія Амбрелла»! На Netflix вже можна подивитися весь третій сезону проекту українською мовою.

Третій сезон серіалу «Академія Амрелла» з’явився на стрімінговій платформі 22 червня 2022 та складається з 10 серій по 40 хвилин.

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Відомо, що за сюжетом події у третьому сезоні розвиватимуться у паралельному всесвіті.

Попередивши кінець світу в Далласі, брати і сестри повертаються до Академії, де тепер все по-іншому, і командує всіма справами ворожа і могутня родина Сперроу.

Судячи з назви першої серії третього сезону «Академії Амбрелла» – «Знайомство з родиною», зустріч братів і сестер Амбрелла з новими мешканцями їх рідного дому буде не дуже привітною.

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Більше дивіть у трейлері третього сезону серіалу «Академія Амбрелла» від Netflix.

Нагадаємо, що перший сезон серіалу «Академія Амбрелла» вийшов у 2019 році, другий – у 2020. І ось через два роки ми нарешті дочекалися виходу третього сезону.

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За сюжетом 1 жовтня 1989 року на світ одночасно з’являються 43 дитини в жінок, у яких у той самий день не було жодних ознак вагітності. Мільярдер Сер Реджинальд Гарґрівс всиновлює сімох із цих дітей та створює «Академію Амбрелла». Гарґрівс називає своїх дітей за номерами від одного до семи, проте пізніше стають відомі їхні справжні імена: Клаус, Лютер, Дієго, Елісон, Бен і Ваня. Номер П’ять так і залишається неназваним. Коли діти стають підлітками, Гарґрівс посилає їх боротися зі злочинністю, тримаючи Ваню осторонь від діяльності її братів та сестер, оскільки вона, на перший погляд, не володіє особливими здібностями.

Уже дорослими, проживаючи окремо один від одного, брати і сестри дізнаються, що Реджінальд помер, і збираються на його похорон. П’ятий повертається з майбутнього зі звісткою, що наближається глобальний апокаліпсис. Тим часом, возз’єднані брати і сестри намагаються розкрити таємницю своєї ну дуже особливої родини.

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