Коли виходить друга частина четвертого сезону «Дивні дива» від Netflix, скільки буде серій та чого очікувати у фіналі, дивіться у динамічному трейлері.

Наприкінці травня 2022 на Netflix з’явилась перша частина четвертого сезону серіалу «Дивні дива». Глядачі отримали змогу подивитись перші сім серій 4го сезону проекту. Друга частина сезону «Дивних див» повинна вийти на стрімінговій платформі 1 липня 2022.

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Наразі повідомляється, що 1 липня 2022 вийде лише дві (!) фінальні серії 4 сезону «Дивних див». Але саме в них вирішуватиметься доля Одинадцять, її друзів та всього світу.

Нагадаємо, що в перших семи серіях 4 сезону серіалу герої «Дивних див» зіштовхнулися з надсильним демоном – Векною, дізналися його історію та навіть побували в будинку, ще все почалося багато років тому.

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Також у першій частині сезону глядачі мали змогу зазирнути в минуле Одинадцять, і дізнатися, що насправді сталося в лабораторії її «батька». Питання, хто він – номер Один, нарешті знайшло відповідь.

Стосунки між Оді та Майком загострились, більш того, після короткої зустрічі їм знову довелося розлучитися на невизначений термін. І за цей час їм не тільки доведеться розбиратися з власними почуттями, а й рятувати долю всього світу.

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Джойс таки знайшла свого Хоппера, однак на момент фіналу 7 серії сезону вони обоє знаходяться в пастці, з якої ще доведеться якось вибиратися. І на їх шляху стоїть найстрашніше зло сучасності – росіяни.

Сьома серія четвертого сезону «Дивних див» залишила стільки питань відкритим, що поки важко уявити, як вони всі знайдуть відповіді у двох фінальних епізодах. Але чекаємо із нетерпінням, трейлер дуже інтригуючий!