Тіна Кароль підтримала заборону російської музики в Україні

Артистка вважає, що це позитивно відобразиться на українському шоу-бізнесі

Українська співачка Тіна Кароль підтримала закон про заборону російської музики в Україні, який днями прийняла Верховна Рада. Про це зірка заявила в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«Я вітаю музикантів і український народ, що ми крок за кроком стаємо незалежними. Дуже важливо тримати лише наш стрій, який цікавий лише нам. Це дасть можливість розвивати молодь, надати їм шанс звучати, адже сьогодні вони мають один майданчик – Інтернет. Так само ми загартовуємо нову історію України таким складним болючим шляхом. Але давайте ми писатимемо цю новітню історію без рашистів», – заявила Тіна Кароль.

Також співачка доодала, що потрібно навести лад в благодійних концертах, які влаштовують у світі на підтримку України. Адже, за її словами, під час таких концертів виконання російських пісень недопустиме.

«Я вважаю, що ці концерти мають називатись комерційними і ніяк вони не можуть представляти Україну. Потрібно якось налагодити та надати ради цьому або вказувати, що на концерті звучать російські пісні. Тому що в спільноти за кордоном виникає питання: «Так ви воюєте чи співаєте російською на своїх благодійних концертах?» – зауважила знаменитість.

Також Тіна Кароль висловила сподівання, що цей закон допоможе вирішити питання з українськими артистами, які будували кар’єру в РФ і на початку повномасштабної війни дотримувались нейтралітету.

Основне про закон про заборону російської культури

Днями Верховна Рада України підписала закон, який забороняє російську музику в українських медіа та у громадському просторі. Окрім того, збільшує квоту на україномовні пісні до 40%.

Таким чином забороняється публічне виконання російських пісень, використання фонограм, показ відеокліпів, а також гастрольну діяльність артистів, які підтримують російську агресію проти України.Також музика артистів РФ не звучатиме у громадському транспорті. Водночас у таксі та під час приватних перевезень її можна вмикати тільки за згодою усіх пасажирів.

Проте є винятки. Заборона не стосується російських артистів, які отримали українське громадянство. Також під заборону не підпадають пісні з кінофільмів; уривки пісень та кліпів у програмах, знятих до 20 лютого 2014 року; кавери на пісні російських артистів, які до 20 лютого 2014-го були виконані громадянами України.

Також закон передбачає створення окремого переліку виконавців РФ, які засуджують повномасштабне вторгнення і тому зможуть давати концерт в Україні. Цим займатиметься СБУ.

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