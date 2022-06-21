Олександр Положинський – про те, як потрапив під обстріл на фронті

Артист просить небайдужих громадян про допомогу

Український співак та колишній лідер гурту «Тартак» Олександр Положинський, який зараз захищає Україну на фронті, розповів, що його 47-й окремий батальйон втратив майже все обладнання через дії російських агресорів. Про це артист повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Зі мною все гаразд, все гаразд із тими, хто виходив разом зі мною. Вийшли злагоджено та організовано, на виході ніхто з наших не постраждав. Але згорів автомобіль з речами. В мене та ще в багатьох хлопців згоріло все, в інших — лише частина речей. Добряче постраждала також наша техніка — автомобілі та генератори. Щось знищене, щось виведене із ладу, щось тримається з останніх сил», – написав Положинський.

Також артист зазначив, що з ним лишилися лише речі, подаровані йому на день народження, а тому він знову просить про допомогу небайдужих українців.

«Майже все, подароване вами на день народження, і купа інших приємних, важливих і корисних речей, на жаль, пішли попелом. Тому знову проситиму вас про підтримку і допомогу. Якщо хтось із волонтерів готовий чимось поділитися — пишіть, будь ласка, в приват. Навчений попереднім досвідом спробую скласти списки того, що й кому потрібно, а отримане потім розподіляти згідно складених списків. На своїх рахунках зберіг ще чимало надісланих вами раніше коштів, але їх усіх і близько не вистачить, щоби покрити зараз усі потреби — мої особисті та всього підрозділу. І, так, ми вже не на фронті, тому ви знаєте, хто перший в черзі. Ми собі потрошки, вірю, доберемо», – додав музикант.

Рахунки для підтримки 47-го окремого батальйону можна знайти у пості у Facebook Олександра Положинського.

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