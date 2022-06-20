Бен Стіллер приїхав у Київ та область: голлівудський актор підтримує українців

Україну продовжують підтримувати світові зірки кіно

До Макарова на Київщині приїхав голівудський актор та посол доброї волі ООН Бен Стіллер. Про це пише Суспільне.

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Пізніше, актора помітили вже у Києві біля ЦУМу.

Напередодні, 19 червня, він приїздив до Львову, а також був з гуманітарною місією у Польщі, де зустрівся з українськими біженцями.

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Про свій візит до України, голлівудський актор розповів у своєму Twitter.

– Щойно прибув до Польщі, напередодні Всесвітнього дня біженців, щоб зустрітися з людьми, на чиє життя вплинула війна в Україні, – написав Бен Стіллер.

Фото Getty Images

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