Бен Стіллер приїхав у Київ та область: голлівудський актор підтримує українців

Україну продовжують підтримувати світові зірки кіно
До Макарова на Київщині приїхав голівудський актор та посол доброї волі ООН Бен Стіллер. Про це пише Суспільне.
Пізніше, актора помітили вже у Києві біля ЦУМу.
Напередодні, 19 червня, він приїздив до Львову, а також був з гуманітарною місією у Польщі, де зустрівся з українськими біженцями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Про свій візит до України, голлівудський актор розповів у своєму Twitter.
– Щойно прибув до Польщі, напередодні Всесвітнього дня біженців, щоб зустрітися з людьми, на чиє життя вплинула війна в Україні, – написав Бен Стіллер.
Фото Getty Images
Читай також:
«Війна забрала в мене бажання знімати кліпи»: Алан Бадоєв – відверто про те, як змінилося його життя
Ембер Герд не заспокоюється: акторка далі стверджує, що Джонні Депп її бив