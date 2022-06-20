Андрій Данилко записує україномовний альбом для Вєрки Сердючки

Зірка вважає, що пісні провідниці звучатимуть ще краще

Український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, зізнався, що готує для своєї сценічної героїні новий альбом. Цього разу пісні будуть українською. Про це Данилко розповів в ефірі національного телемарафону.

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Як зізнався Данилко, у нього вже є 60 україномовних пісень, які «лежать у столі» та чекають свого часу. За словами артиста, він давно хотів випустити україномовний альбом Вєрки Сердючки.

«Мені б дуже хотілось перший україномовний альбом співачки та акторки Вєрки Сердючку та її мами. Там всі пісні весело-драматичні, це пісні про стосунки, кохання, переживання. Мені здається у них хороший підтекст, мені щось подобається в текстах. Мені здається, що Сердючка українською краще звучить, ніж російською», – поділився артист.

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