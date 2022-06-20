Андрій Данилко – про відсутність родини

Артист розкрив істині причини, чому ніколи не був одружений

Зірка українського шоу-бізнесу Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, нарешті зізнався, чому у 48 років він немає ні дружини, ні дітей. Хтось міг подумати, що артист живе лише творчістю і відмовився від сімейного життя свідомо. Але виявилося, що Данилко хотів мати родину, але так не склалося. Про це Андрій розповів в інтерв’ю, яке транслювали під час єдиного марафону новин.

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«Не дається мені сімейне життя. Не тому, що я не хочу, а тому, що не виходить. Наче мені це не дано. Якщо раніше я переживав з цього приводу, то зараз прийняв. Якщо воно дано, воно буде. Мій друг Кирило, раніше працював на студії, не планував двох дітей в один рік, просто так вийшло. Доля. Люди мріють бути відомими, давати автографи, а в мене ніколи такого не було. Я весь час намагався бути закулісним», — зазначив Данилко.

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