Алан Бадоєв – відверто про те, як змінилося його життя

Український режисер дав інтерв’ю Маші Єфросініній

«‎Екзамен. Нова реальність» відкриває оновлену рубрику діалогів під час війни. Алан Бадоев підбиває власні підсумки останніх чотирьох місяців життя в Україні, вражає непередбачуваними зізнаннями і докорінними змінами в особистому та професійному планах та відповідає на болючі теми сьогодення, зокрема, власного ставлення до питання мови, життя «‎на паузі» і в чому шукати сенс кожного дня.

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«‎Я не перевіряю новини. Вони дуже сильно завдали мені внутрішнього болю. І зараз я перевіряю людей на вулиці. Я виходжу вранці з 6 до 8 і проходжу пішки дуже великий кілометраж. Так я прокидаюся і зустрічаю киян. І коли я вперше повернувся до Києва, за 10 хвилин я міг зустріти лише одного киянина та військових. І якщо раніше люди підходили фотографуватись, то зараз жінки обіймають, а чоловіки тиснуть руку. І для мене кожна така зустріч людини з усмішкою є початок мого дня».

«‎Війна забрала в мене бажання знімати кліпи. Я не бачу себе на майданчику. Я навіть не розумію, навіщо цим займатися – не це важливо. Зараз я хочу витрачати себе на те, що прямо тут і зараз допомагатиме і працюватиме на конкретну ціль. Тільки так ми можемо дуже допомогти своїй країні».

«‎Потрібно розуміти, що українська мова – це кордон. Цей вислів я сприйняв дуже близько до серця. Я зрозумів, що безвідповідально, якщо твої діти не вчать рідної мови, безвідповідально, якщо вони не знають української літератури, безвідповідально, якщо ти її не знаєш. Так, я вважаю, що кожен з нас повинен вивчити свою мову, повинен вивчити та відкрити для себе цілий світ її неймовірної краси».