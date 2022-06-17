«НІКОТИН»: новий сингл від української співачки AIDA

Українська співачка AIDA продовжує експериментувати над своїм саундом. Цього разу AIDA представила публіці стильну поп-композицію під назвою «НІКОТИН». Навіть у такі важкі часи співачка продовжує робити свою справу та тішить публіку своєю музикою, адже сьогодні ми як ніколи потребуємо розради. Легка та літня «НІКОТИН» точно підніме ваш настрій та хоч на мить відволіче від жахів реальності.

Своєю музикою AIDA допомагає не лише слухачам, адже співачка направляє всі отримані кошти від прослуховувань її музики на підтримку Збройних Сил України.

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«У ці важкі для нашої країни часи головне не втрачати віри, жити далі та продовжувати робити свою справу. Моя справа – музика. Тому я хочу вам сьогодні представити свою нову пісню «Нікотин». Дуже сподіваюся, що вона вам сподобається і хоч трошки розрадить. Тож, бажаю вам приємного прослуховування!

Всі кошти отримані від прослуховування моєї музики на стрімінгових платформах підуть на допомогу у боротьбі за нашу з вами свободу та незалежність» – розповідає AIDA.