Хто замінив Тейлор Свіфт у ролі нареченої красеня Тома Хіддлстона?

Актор, знайомий глядачам роллю Локі з серії фільмів Marvel, офіційно оголосив про заручини. За інформацією видання LA Times, його нареченою стала 37-річна актриса Заві Ештон.

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Хто така Заві Ештон?

Заві Ештон – англійська актриса, драматург. Найбільш відома своїми ролями в комедійних драмах «Свіже м’ясо» та «Небезпечно для роботи», трилери Netflix «Оксамитова бензопила» та ролі Джойс Керол Вінсент у «Мрії про життя» (2011). Також Заві Ештон приєднається до кінематографічного всесвіту Marvel у ролі лиходія у фільмі The Marvels (2023).

Цікаво, що Заві Ештон та Том Хіддлстон познайомилися у 2019 році, під час роботи над постановкою «Зрада», в якій їм дісталися ролі подружжя.

Невідомо точно, коли розпочався цей роман, але вперше на сторінки ЗМІ парочка потрапила у 2021, коли папараці застали їх за поцілунками.

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У 2022 році на червоній доріжці церемонії вручення премії BAFTA уважні шанувальники помітили на безіменному пальці Заві обруку, проте офіційно Том Хіддлстон підтвердив заручини тільки зараз.

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Фото: Getty Images