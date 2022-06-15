BTS припиняє своє існування

Улюбленці мільйонів більше не порадують новим хітом

Корейський гурт BTS засмутив фанатів новиною про припинення діяльності. Нещодавно про це написали ледь не усі світові ЗМІ.

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Проте, як пише Forbes, інформація про розпад колективу абсолютно неправдива. не зовсім відповідає дійсності. З’ясувалося, що музиканти оголосили про перерву, бо хочуть приділити час сольним кар’єрам. За їхніми словами, після перерви вони збираються повернутися до спільної музики.

V запевнив фанатів, що гурт не розпадається, сказавши, що вони знаходять час для роботи над сольними проєктами, «а пізніше, коли ми знову зберемося як група, синергія буде неперевершеною». Його колега по групі Чонгук пообіцяв, що вони ще повернуться, і попросив фанатів зрозуміти, що їм потрібен цей час, щоб вирости.

Зауважимо, що для гурту BTS це вже третя перерва з 2019 року. Група взяла паузу наприкінці минулого року, заявивши, що це — «другий офіційний тривалий період відпочинку».

Фото: Getty Images

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