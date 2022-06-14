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Стало відомо, хто зіграє Мадонну у байопіку про неї

Джулія Гарнер нова Мадонна: чекаємо на епічний байопік

Схожість зірок надзвичайно вражає

Американська співачка Мадонна нарешті обрала акторку на головну роль в її байопіку. Молоду селебриті на початку її кар’єри зіграє 28-річна акторка Джулія Гарнер, яка полюбилася глядачам за роль у серіалі «Вигадана Анна».

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Подейкують, що знаменитість на роль молодої себе затвердила сама Мадонна. Джулія Гарнер обійшла акторок Флоренс П’ю та Алексу Демі саме через схожість з поп-іконою.

Джулія Гарнер нова Мадонна: чекаємо на епічний байопік

Про байопік Мадонни стало відомо кілька рооків тому, але процес рушив з місця лише нещодавно. Зірка працювала над сценарієм особисто з відомою письменницею та продюсеркою Діабло Коді.

Відомо, що майбутній фільм, який ще не має назви, розповість про кроки в кар’єрі Мадонни та завершиться 1990 роком, коли Мадонна поїхала в свій знаменитий тур Blond Ambition, в якому Жан-Пол Готьє створив їй конусний боді.

Фото: Getty Images

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