Оля Полякова презентувала нову пісню на благодійному концерті в Грузії (Відео)

Оля Полякова стала спеціальною запрошеною гостею на грандіозному благодійному концерті у Грузії та під час свого виступу заспівала нову, ще не видану пісню «Доленька».

Поки у Києві на станції столичного метро давала концерт грузинська співачка Ніно Катамадзе, Оля Полякова провела благодійний концерт у Тбілісі, особисто висловивши подяку всьому грузинському народу, який допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення росії.

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Понад 7 тисяч людей зібралися у «Новому палаці» у Тбілісі на благодійному концерті на підтримку України, який організував грузинський бізнесмен, кінопродюсер, екс-учасник проекту «Холостяк»- Іраклі Макацарія разом зі своїм благодійним фондом Save Ukraine. Серед глядачів у залі було багато українських дітей-біженців, деякі з них вийшли на сцену з жовто-блакитними прапорами під пісню Полякової «Щасливі люди».

Під час концерту особливо емоційно звучала нова, поки що не видана пісня Полякової «Доленька», викликавши у пам‘яті багатьох людей день 24 лютого, коли їхнє життя змінилося назавжди.

Зі сцени Полякова висловила данину поваги матерям, чиї сини добровільно пішли на фронт воювати за свободу України: «Грузинський народ, який випробував на собі не з чуток, що таке війна, відчуває спільність з усіма українцями, а деякі з них ризикують своїм життям, відправляючись в Україну воювати. Для багатьох грузинів ця війна є продовженням їхньої власної боротьби з Росією. Велика подяка та низький уклін матерям, чиї діти боронять українські землі. З початку війни пролито крові щонайменше десяти грузинів, що борються на боці України. Герої не вмирають!».

Пожертвування зробити можна було не лише купивши квитки, але також під час прямої трансляції.

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Наступні благодійні концерти Олі Полякової відбудуться у Празі. Артистка дасть одразу два концерти – 30 червня та 1 липня. Обидва виступи відбудуться на сцені театру HYBERNIA.