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Леді Гага зіграє Харлі Квінн у продовженні Джокера

Леді Гага зіграє Харлі Квінн у продовженні Джокера

Марго Роббі зіграла Харлі Квінн у фільмах «Загін самогубців», але, як очікується, версія Гаги «існує в іншому всесвіті».

Леді Гага зіграє Харлі Квінн у продовженні «Джокера», у якому Хоакін Фенікс повернеться до своєї головної ролі.

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Згідно інформацією Hollywood Reporter, Леді Гага збирається зіграти роль Харлі Квінн, колишнього психіатра Arkham Asylum, який регулярно з’являвся в оповіданнях про Бетмена як подружка Джокера. Марго Роббі зіграла роль в фільмі 2016 року «Загін самогубців», а також у його продовженні «Загін самогубців» 2021 року. Версія персонажа Роббі також була центральною фігурою у фільмі про супергероя 2020 року «Хижі птахи».

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Жодних подробиць сюжету фільму не було розкрито, але за інформацією Hollywood Reporter, Хвінн з Джокера 2 «існуватиме в іншому всесвіті DC, ніж… Харлі Квінн Марго Роббі». Режисер і співавтор сценарію Тодд Філліпс опублікував обкладинку сценарію в соціальних мережах у середу, припускаючи, що підзаголовок фільму — «Folie à Deux», посилання на психіатричний синдром, при якому двоє людей поділяють маячний розлад, що цілком може означати роль Квінн в сюжеті фільму.

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Публикация от Todd Phillips (@toddphillips)

 

The Reporter також стверджує, що «Джокер 2» буде «мюзиклом», але не повідомляє  поки що жодних подробиць.

Нагадаємо, що перехід Леді Гаги в кінематограф виявився надзвичайно успішним, оскільки вона отримала номінацію на «Оскар» за найкращу жіночу роль у фільмі «Зірка народилася», а також номінації на премію «Бафта» та «Золотий глобус» за найкращу жіночу роль у фільмі «Дім Гуччі».

За матеоіалами www.theguardian.com

 

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