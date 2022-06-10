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Ребел Вілсон здійснила камінгаут та опублікувала фото зі своєю дівчиною

Ребел Вілсон здійснила камінгаут та опублікувала фото зі своєю дівчиною

Зірка зізналася, що відкрила для себе новий спектр почуттів

Австралійська акторка Ребел Вілсон зізналася, що вже не самотня і зустрічається з дівчиною. Камінгаут селебриті здійснила у своєму Instagram, опублікувавши фото зі своєю обраницею.

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«Думала, що шукаю діснеївського принца, а, виявляється, увесь цей час мені була потрібна принцеса, — підписала фото з коханою австралійська акторка.

Обраницею 42-річної Ребел Вілсон виявилася Рамона Агрума. Її акаунт в Instagram закритий, проте в описі профілю зазначено, що вона засновниця магазину одягу та амбасадорка ювелірного бренду.

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