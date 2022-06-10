Ребел Вілсон здійснила камінгаут та опублікувала фото зі своєю дівчиною

Зірка зізналася, що відкрила для себе новий спектр почуттів

Австралійська акторка Ребел Вілсон зізналася, що вже не самотня і зустрічається з дівчиною. Камінгаут селебриті здійснила у своєму Instagram, опублікувавши фото зі своєю обраницею.

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«Думала, що шукаю діснеївського принца, а, виявляється, увесь цей час мені була потрібна принцеса, — підписала фото з коханою австралійська акторка.

Обраницею 42-річної Ребел Вілсон виявилася Рамона Агрума. Її акаунт в Instagram закритий, проте в описі профілю зазначено, що вона засновниця магазину одягу та амбасадорка ювелірного бренду.

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