Чорний Адам: дивитися офіційний трейлер

Кінокомпанія Warner Bros. представила офіційний трейлер фільму «Чорний Адам» з Двейном Джонсоном у головній ролі.

«Чорний Адам» – дивитися трейлер онлайн:

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Минуло майже 5000 років відтоді, як стародавні боги зробили Чорного Адама всемогутнім. І відразу ж запроторили до в’язниці. Але йому таки вдалося звільниться зі своєї земної гробниці. І тепер Чорний Адам покаже сучасному світові власну унікальну форму правосуддя. «Я був рабом доки не вмер. А потім переродився богом. Мій син віддав життя, щоб мене врятувати. Мене більше не поставлять на коліна», – говорить герой у трейлері. Але чи можна назвати героєм того, хто вбиває людей?

Фільм заснований на оригінальному коміксі DС. Головні ролі зіграли Двейн Джонсон, Елдіс Годж, Ной Сентінео, Сара Шагі, Пірс Броснан та інші. Режисером виступив Жауме Колєт-Серра.

Прем’єра фільму «Чорний Адам» запланована на вже 21 жовтня 2022 року.

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