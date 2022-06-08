Анджеліна Джолі заборонила Бреду Пітту прийти на День народження доньки?

За інформацією National Enquirer, актриса заборонила колишньому чоловікові бачитися з дітьми, поки їм не виповниться 18 років. Саме тому Бред Пітт, за версією видання, не зміг потрапити на вечірку з нагоди 16-річчя Шайло.

«Бреду дозволено бачитися з Шайло лише за попереднім записом і лише протягом обмеженого часу, коли її доставлять у його маєток водій та охоронець, підібрані особисто Анджеліною», — повідомив інсайдер National Enquirer.

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Судячи з останніх новин, Анджеліна Джолі не збирається йти на поступки навіть заради таких важливих подій як Дні народження дітей. «Ніщо з того, що Бред говорить або намагається зробити, не змінить її позицію, навіть якщо це засмутить усіх», – зазначив інсайдер National Enquirer.

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Самі Анджеліна Джолі та Бред Пітт не коментують ситуацію, тому чи справді зірковому батькові не вдалося потрапити на День народження доньки – достовірно невідомо, бо жодне фото зі святкування не потрапило до мережі.

За матеріалами www.suggest.com

Фото: Getty Images