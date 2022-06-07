Олексій Арестович та інші передали зіркові лоти на благодійний аукціон в підтримку дітей

Популярні українські зірки, спортсмени та політичні діячі об’єднались в підтримку дітей, які постраждали від окупації в Маріуполі, Харкові, Бучі, Ірпені та інших містах України.

Олексій Арестович, MONATIK, KALUSH, Катерина Осадча, Наталія Могилевська, WELLBOY, Андрій Пятов, Віра Соболєва, Віталій Козловський, Олег Скрипка, Валерія Гузема, блогер Богдан Шелудяк (BUSHE), Харківський бренд BABYLON та офіційні представники мультфільму «Як козаки» Cossacks NFT передали свої «зіркові лоти» на благодійний онлайн аукціон VIVA UKRAINIAN KIDS. Символічним лотом стане вишиванка з підписом самого президента України.

Related video

Організатором аукціону виступив Благодійний фонд RoyalCharity, за підтримки БФ «Здійсни мрію».

«Наша мета зібрати з аукціону 250 000 євро. Діти – найголовніше, вони – майбутнє України, вони не повинні страждати від війни! Всі вилучені кошти підуть дітям, які постраждали від окупації в Україні, на відпочинок та реабілітацію до літнього табору в Болгарії! Ми зібрали багато цікавих особистих лотів від наших українських зірок, унікальні речі з віковою історією нашої країни, з передової ЗСУ. Кожен має змогу прийняти участь в аукціоні та зробити добру справу в допомогу дітям. Деталі можно дізнатися на нашій сторінці в Instagram», – відмічають організатори.

Імена володарів унікальних лотів стануть відомі 20 червня 2022 року в Всесвітній День Біженців.