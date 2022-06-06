Тіні забутих предків та Простор: у Києві відкривається безкоштовний кінопростір

Відтепер у самому центрі Києві можна буде подивитися безкоштовне кіно. 8 березня в Українському домі на вулиці Хрещатик відкриється кінопростір. Там жителям столиці показуватимуть найкращі прем’єри українського та світового кінематографу.

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Відкриється кінопросторі показом фільму «Простір» режисера Дмитра Томашпольського. Цю стрічку зняли на 76 локаціях Києва та в багатьох українських містах. У 2021 році фільм отримав нагороди на Європейському фестивалі незалежного кіно та на Міжнародному кінофестивалі у Відні. Початок фільму о 15:00.

Наступним фільмом стане відома стрічка Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Вона розповідає про історію великого кохання, що розгортається у серці Карпат. Меморіальний сеанс відбудеться о 17:00.