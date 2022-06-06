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Макс Корж схаменувся? Співак скасував концерти на росії

Макс Корж схаменувся? Співак скасував концерти на росії

Білоруський виконавець Макс Корж, який днями випустив пісню «Свой дом» на підтримку України, повідомив про відміну концертів у росії та білорусії.

У мережі вже кілька днів точаться гучні суперечки, чи можна «зараховувати» таку підтримку України Максом Коржем, який випустив пісню «Свой дом» про війну в Україні, але за планом має виступати в російських містах у червні. Багато хто вважав це двозначністю та бажанням всидіти на двох стільцях одночасно.

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Проте сьогодні Макс Корж у сторіс написав, що концерти в Росії та Білорусії скасовуються з цілком зрозумілих причин: «Не можу я співати про життя в кайф, коли кожен день ці життя відбираються!».

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Текст (слова) пісні – Свой дом

Вряд ли мы понимали, что имеем, когда было всё хорошо
Слепо надеялись, что кто-то свыше за этим всем держит здравый контроль
С детства учили, воспитали, быть благородным, мир спасает лишь только добро
Жили и строили планы наивные мечтатели с рюкзаком
«Нам чужого не надо», — кричали они в своих бесподобных речах
Ссали в уши про дружбу народов, но на каждого из нас уже был автомат
Короче, вариков тут немного, за родину распишись вот там, где штамп
И прямо с порога если веришь в Бога, то, малый, — добро пожаловать в ад

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?
Идёт война, а в ней закон
Стреляют — стреляй, все врут, но знай
Тот прав, кто защищает свой дом
Весна рыдает, Украина пылает
Мир не менялся, мир таков (О-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?
Но прав, кто защищает свой дом

Вряд ли мы думали, что придётся разбираться в том, в чём пришлось
Наше поколение друг друга всегда понимало без границ и паспортов
Там, где мы пели о дружбе, сегодня мечтают лишь отомстить сполна
Всё, что нормальные люди возводили годами, — всё уничтожено
Боже, сколько невинных загублено жизней, убито в упор
Сколько искалеченных пацанов, ради чего — никто не объяснит до сих пор
Сколько подставили нормальных людей, всех кинув в одну яму
Чё ж вы, блядь, натворили, вы ещё не понимаете сами

Все эти диванные войны, распыляющие вражду, добавляя раздор
Все эти животные, что эти годы лили слюну в ненависти котёл
Все эти любители истории, что всё оправдают, лишь бы гордость утолить глотком
А люди просто хотели жить, улыбаться и наслаждаться каждым днём
Кому не сиделось дома, блядь, — лучше стены бы разбивал лбом
Кому, нахуй, хотелось повторить — так вот смотри, блядь, и ставь на повтор
Это вы называете справедливостью, делая из детей волков
И чем всё обернётся — лишь это видит Бог (О-о-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Идёт война, а в ней закон (О-о-о)
Стреляют — стреляй, все врут, но знай (О-о-о)
Тот прав, кто защищает свой дом (О-о-о)
Весна рыдает, Украина пылает (О-о-о)
Мир не менялся, мир таков (О-о-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Но прав, кто защищает свой дом (О-о-о)

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