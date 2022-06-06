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Білоруський виконавець Макс Корж, який днями випустив пісню «Свой дом» на підтримку України, повідомив про відміну концертів у росії та білорусії.
У мережі вже кілька днів точаться гучні суперечки, чи можна «зараховувати» таку підтримку України Максом Коржем, який випустив пісню «Свой дом» про війну в Україні, але за планом має виступати в російських містах у червні. Багато хто вважав це двозначністю та бажанням всидіти на двох стільцях одночасно.
Проте сьогодні Макс Корж у сторіс написав, що концерти в Росії та Білорусії скасовуються з цілком зрозумілих причин: «Не можу я співати про життя в кайф, коли кожен день ці життя відбираються!».
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Текст (слова) пісні – Свой дом
Вряд ли мы понимали, что имеем, когда было всё хорошо
Слепо надеялись, что кто-то свыше за этим всем держит здравый контроль
С детства учили, воспитали, быть благородным, мир спасает лишь только добро
Жили и строили планы наивные мечтатели с рюкзаком
«Нам чужого не надо», — кричали они в своих бесподобных речах
Ссали в уши про дружбу народов, но на каждого из нас уже был автомат
Короче, вариков тут немного, за родину распишись вот там, где штамп
И прямо с порога если веришь в Бога, то, малый, — добро пожаловать в ад
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?
Идёт война, а в ней закон
Стреляют — стреляй, все врут, но знай
Тот прав, кто защищает свой дом
Весна рыдает, Украина пылает
Мир не менялся, мир таков (О-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?
Но прав, кто защищает свой дом
Вряд ли мы думали, что придётся разбираться в том, в чём пришлось
Наше поколение друг друга всегда понимало без границ и паспортов
Там, где мы пели о дружбе, сегодня мечтают лишь отомстить сполна
Всё, что нормальные люди возводили годами, — всё уничтожено
Боже, сколько невинных загублено жизней, убито в упор
Сколько искалеченных пацанов, ради чего — никто не объяснит до сих пор
Сколько подставили нормальных людей, всех кинув в одну яму
Чё ж вы, блядь, натворили, вы ещё не понимаете сами
Все эти диванные войны, распыляющие вражду, добавляя раздор
Все эти животные, что эти годы лили слюну в ненависти котёл
Все эти любители истории, что всё оправдают, лишь бы гордость утолить глотком
А люди просто хотели жить, улыбаться и наслаждаться каждым днём
Кому не сиделось дома, блядь, — лучше стены бы разбивал лбом
Кому, нахуй, хотелось повторить — так вот смотри, блядь, и ставь на повтор
Это вы называете справедливостью, делая из детей волков
И чем всё обернётся — лишь это видит Бог (О-о-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Идёт война, а в ней закон (О-о-о)
Стреляют — стреляй, все врут, но знай (О-о-о)
Тот прав, кто защищает свой дом (О-о-о)
Весна рыдает, Украина пылает (О-о-о)
Мир не менялся, мир таков (О-о-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Но прав, кто защищает свой дом (О-о-о)