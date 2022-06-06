Білоруський виконавець Макс Корж, який днями випустив пісню «Свой дом» на підтримку України, повідомив про відміну концертів у росії та білорусії.

У мережі вже кілька днів точаться гучні суперечки, чи можна «зараховувати» таку підтримку України Максом Коржем, який випустив пісню «Свой дом» про війну в Україні, але за планом має виступати в російських містах у червні. Багато хто вважав це двозначністю та бажанням всидіти на двох стільцях одночасно.

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Проте сьогодні Макс Корж у сторіс написав, що концерти в Росії та Білорусії скасовуються з цілком зрозумілих причин: «Не можу я співати про життя в кайф, коли кожен день ці життя відбираються!».

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Текст (слова) пісні – Свой дом

Вряд ли мы понимали, что имеем, когда было всё хорошо

Слепо надеялись, что кто-то свыше за этим всем держит здравый контроль

С детства учили, воспитали, быть благородным, мир спасает лишь только добро

Жили и строили планы наивные мечтатели с рюкзаком

«Нам чужого не надо», — кричали они в своих бесподобных речах

Ссали в уши про дружбу народов, но на каждого из нас уже был автомат

Короче, вариков тут немного, за родину распишись вот там, где штамп

И прямо с порога если веришь в Бога, то, малый, — добро пожаловать в ад

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Идёт война, а в ней закон

Стреляют — стреляй, все врут, но знай

Тот прав, кто защищает свой дом

Весна рыдает, Украина пылает

Мир не менялся, мир таков (О-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Но прав, кто защищает свой дом

Вряд ли мы думали, что придётся разбираться в том, в чём пришлось

Наше поколение друг друга всегда понимало без границ и паспортов

Там, где мы пели о дружбе, сегодня мечтают лишь отомстить сполна

Всё, что нормальные люди возводили годами, — всё уничтожено

Боже, сколько невинных загублено жизней, убито в упор

Сколько искалеченных пацанов, ради чего — никто не объяснит до сих пор

Сколько подставили нормальных людей, всех кинув в одну яму

Чё ж вы, блядь, натворили, вы ещё не понимаете сами

Все эти диванные войны, распыляющие вражду, добавляя раздор

Все эти животные, что эти годы лили слюну в ненависти котёл

Все эти любители истории, что всё оправдают, лишь бы гордость утолить глотком

А люди просто хотели жить, улыбаться и наслаждаться каждым днём

Кому не сиделось дома, блядь, — лучше стены бы разбивал лбом

Кому, нахуй, хотелось повторить — так вот смотри, блядь, и ставь на повтор

Это вы называете справедливостью, делая из детей волков

И чем всё обернётся — лишь это видит Бог (О-о-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)

Идёт война, а в ней закон (О-о-о)

Стреляют — стреляй, все врут, но знай (О-о-о)

Тот прав, кто защищает свой дом (О-о-о)

Весна рыдает, Украина пылает (О-о-о)

Мир не менялся, мир таков (О-о-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)

Но прав, кто защищает свой дом (О-о-о)