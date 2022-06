Картину Макса Барських представлять разом із Banksy на виставці «The LIITA Effect» у Лос-Анджелесі

Малюнок отримав назву Colours Of Freedom і присвячений Україні. Художня робота співака побачить світ у рамках творчого арт-проекту Барських Nick Vangard.

Виставку можна відвідати з 3 по 7 червня за адресою 6150 Wilshire Blvd, а саму картину за бажанням придбати. Частина коштів з продажу піде на гуманітарну допомогу українцям.

На початку червня фонд Particle Foundation представляє групову виставку The LIITA Effect, кураторами якої є Даніель С’єрра Домінгес та Бейлі Суейд. Назва виставки пов’язана з культовим шедевром Бенксі Love Is In The Air 2005 року, відомим як один із найсильніших антивоєнних образів сьогодення, і включатиме тиждень унікальних подій та вражень, пов’язаних із її переглядом.

Картина Макса Барських Colours Of Freedom буде представлена разом з роботами таких митців, як: Майк Рідер (Michael Reeder), Найла Оп’янга (Naila Opiangah), Гуччі Хост (Gucci Ghost) та Абі Саламі (Abi Salami).