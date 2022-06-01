Як Pianoбой, Onuka та зірки Cirque du Soleil допомагають дітям

Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, відбудеться трансляція благодійного мультижанрового шоу «Я з тобою», мета якого — зібрати гроші для дітей, постраждалих від війни. Допомогти може кожен глядач!

1 червня о 21:00 вмикайте YouTube Нового каналу, СТБ або ефір телеканалів СТБ, М1, «UA:Культура», дивіться трансляцію та запис безкоштовно на медіасервісі MEGOGO в розділі «Шоу» та на OLLTV, а також 5 червня на телеканалі «Прямий».

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Сьогодні весь світ приголомшує кількість постраждалих від війни в Україні дітей — за офіційними даними, це понад 689 малюків, з яких 243 загинули, а 446 поранені. Це статистика, яка не містить психологічних травм, що їх так чи інакше зазнали більшість маленьких українців. Заради них Hands Production об’єднав українських вокалістів, музикантів, хореографів та циркових артистів у мультижанровому благодійному шоу «Я з тобою», яке вийде на екрани в Міжнародний день захисту дітей. Цього року це не просто символічне свято, а заклик до дій — нагадуванням про те, що наші діти страждають просто зараз, але ми в змозі їм допомогти.

Заради цієї мети сьогодні на одній сцені зійдуться Onuka, Pianoбой, піаніст-віртуоз Євген Хмара, гурт Probass&Hardi, який змусив усіх українців наспівувати «Доброго вечора, ми з України», артисти Cirque du Soleil Анатолій Залевський та Оксана Пилипчук, чотириразова чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татаринцева, одна з найгнучкіших людей світу, рекордсменка «Книги світових рекордів Гіннеса» Руслана Крутась та інші артисти світового рівня.

Зібрати кошти для дітей допоможе проста система пожертв через QR-код, розміщений на екрані під час трансляції шоу. Гроші підуть у БФ «Твоя опора» та ГО Junior.

– Я думаю, що офіційні цифри щодо жертв серед дітей під час війни значно занижені, ми навіть не знаємо справжньої статистики. Причому йдеться не лише про тих, хто загинув і поранений, а й про дітей, які були незаконно вивезені за кордон. Але навіть ті, кого війна не торкнулася фізично, переживають зараз посттравматичний синдром — трагічний досвід, якого немає у більшості дітей країн цивілізованого світу. І з цим треба працювати. Тому для нас честь сьогодні виступати в рамках шоу, кошти з якого будуть спрямовані на необхідну допомогу дітям, від яких залежить наше майбутнє в найпрямішому сенсі слова, — каже співачка Onuka.

Аби створити масштабне шоу, засновники Hands Production запросили до участі 45 артистів та 70 учасників режисерського, адміністративного та технічного складу, які всі долучилися до проєкту абсолютно безкоштовно.

Автори «Я з тобою» нарешті можуть розкрити таємниці підготовки та зйомок шоу, які відбувалися у Тернополі, в Обласному драматичному театрі в умовах суворої секретності. На такі кроки організатори вимушені були піти задля безпеки артистів та глядачів, оскільки це перше шоу такого масштабу в Україні, яке відбулося в закритому приміщенні.

– Це наш перший виступ за час війни не для військових, а для цивільного населення, тим паче, для дітей. Протягом останніх трьох місяців ми багато виступали на станціях метро у різних містах України, де я бачив на власні очі, як війна змінила звичний хід речей і відібрала в дітей дитинство. Ми бачили сім’ї, що живуть у вагонах, ми бачили школи, організовані просто на платформах, парти, що стоять на станціях метро. Але ми також бачили, як діти облаштували ці куточки, як вони збиралися на уроки під обстрілами, як разом з художниками перетворювали станції метро на яскраві арт-простори і вдихали життя в похмуру обстановку. Тому ми не могли не взяти участь у сьогоднішньому проекті, який, сподіваюся, збере максимальну кількість грошей на ініціативи, пов’язані з дітьми, — прокоментував свою участь у шоу Pianoбой.

– Сьогодні в нас немає просто артистів, спортсменів, політиків — наразі ми всі українці. Хто може щось робити від себе, повинен це робити. І коли в Україні налічується вже близько 700 постраждалих від війни дітей, неможливо залишатися осторонь. Я дуже сподіваюся, що цим концертом ми зможемо зібрати кошти, аби допомогти дітям нашої унікальної незалежної країни, — розповів про свою роль у проекті музикант Євген Хмара.

1 червня о 21:00 на вас чекає не просто видовище, сповнене краси та емоцій, це ваша можливість допомогти дітям. Їм потрібна наша турбота. Їм потрібні світлі, радісні переживання навіть під час війни. Зробимо їх щасливішими разом.

Більше інформації — на сайті iamwithu.com.ua

ФОТО – Андрій Волошин, Тарас Йордан

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