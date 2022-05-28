Найкращі українські серіали, які варто подивитися

З 24 лютого життя кожного українця змінилося. Війна перевернула все з ніг на голову, багато звичних речей відійшли на другий план. Так, перегляд фільмів та серіалів замінили новини на всіх гаджетах. Однак інколи потрібно робити невелику перерву та давати собі змогу відволіктися та перезавантажитися. Ми зібрали для вас добірку крутих українських серіалів, які варті того, що присвятити їм свій час. Ми зібрали серіали різних жанрів, щоб кожен зміг знайти те, що йому до душі.

І обов’язково поділіться добіркою з іноземними друзями, адже сьогодні все українське викликає особливу цікавість, і це можливість популяризувати нашу культуру та культурні досягнення по всьому світу.

Серіали Нового, СТБ та ICTV – на одному YouTube-каналі: дивись українське з будь-якого куточка світу

Перші ластівки (2 сезони)

Жанр: молодіжний триллер

Актори: Тая Щурук, Олександр Рудинський, Марія Смолякова, Поліна Носихіна, Вікторія Літвиненко, Максим Самчик, Максим Девізоров, Олег Гоцуляк

«Перші ластівки» – це проект, заснований на реальних проблемах сучасних підлітків. Історія фатальної дружби в мережі, історія боротьби з життям, в яку дорослим страшно повірити. Молодіжний трилер «Перші ластівки» покаже без прикрашання небезпеки, яким щодня піддаються мільйони підлітків у всьому світі, а батьки і не підозрюють, наскільки страшна загроза нависла над їхньою родиною.

– Це молодіжний трилер з елементами детективу та драми. Серіал і для підлітків, і для батьків, тому як серед наших героїв є і ті, і інші, і дуже багато тем, які ми піднімаємо, йдуть із сім’ї. Саме дорослі впливають на те, якою дитина виросте, і ким вона стане. Тому я дуже сподіваюся, що «Перші ластівки» знайдуть відгук і у підлітків, і у їх батьків, – розповідає про проект Євген Тунік, сценарист «Перших ластівок».

Кріпосна (3 сезони)

Жанр: історична драма

Актори: Ольга Сумська, Марк Дробот, Станіслав Боклан, Катерина Ковальчук, Ксенія Мішина, Яровенко Олексій, Аліна Коваленко, Тарас Цимбалюк

«Кріпосна» — драматичний історичний телесеріал з елементами пригод та мелодрами. Сюжет розповідає про пригоди української кріпачки Катерини, яка бореться за свободу у XIX столітті у Ніжині.

Народжена в неволі – а вихована, як дівчина благородної крові. Вона не належить собі та не має права на любов. Її шлях – страждання та смерть, жорстокість і страх, боротьба за життя і честь. Чи зможе Катерина знайти своє щастя?

Слуга народу (3 сезони)

Жанр: політична комедія

Актори: Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Станіслав Боклан, Наталя Сумська, Віктор Сарайкін, Катерина Кістень

«Слуга народу» — знятий в Україні комедійний політичний телесеріал виробництва студії «Квартал-95» про історію обрання Президентом України вчителя історії. Головну роль вчителя історії в серіалі виконав Володимир Зеленський, який в 2019 році став Президентом України.

За сюжетом серіалу, вчителя історії Василя Голобородька таємно знімають на відеокамеру, де він лається, критикуючи владу. Потім відео потрапляє на YouTube і набирає дуже велику кількість переглядів. Після цього учитель отримує гроші через краудфандинг своїх учнів і реєструється на президентські вибори. Перемагаючи на них, він стає Президентом країни. Тож, Президентом стає проста, чесна і принципова людина, «один з нас», вчитель історії Василь Голобородько. Несподівано для всіх країна отримує незвичайного, як для корумпованої країни, гаранта конституції: він живе у професорській квартирі на Дарниці разом з батьками і старшою сестрою, позичає до зарплати і користується громадським транспортом.

Будиночок на щастя (3 сезони)

Жанр: комедія

Актори: Назар Задніпровський, Віталіна Біблів, Костянтин Войтенко, Галина Безрук

Будиночок на щастя — український комедійний телесеріал. Знятий компанією «IQ Production» для Нового каналу.

Максим бізнесмен-мрійник, якому надокучив активний ритм життя у великому місті, тому він вирішив переїхати у маленьке, але веселе село Сеньківка. Такому повороту подій не дуже зраділа його дружина Маша. Дівчина звикла проводити вільний час у торгових центрах і салонах краси, але аж ніяк не на городі. У серіалі «Будиночок на щастя» Маша та Макс зіткнулися з купою проблем заміського життя: відсутність зручностей, бутиків і супермаркетів, поганий зв’язок на мобільному і відсутність контенту для сторіс – у стосунках молодої пари почалася справжня криза.

Добрі сусіди Василь і Люба вирішили познайомитися з Максом і Машею та допомогти «міським інопланетянам» освоїти правила сільського життя. Проте при такому спілкуванні не обійшлося без різних форс-мажорів, купи непорозумінь і курйозних ситуацій.

Спіймати Кайдаша (1 сезон)

Жанр: драма, трагікомедія

Актори: Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Віктор Жданов

«Спіймати Кайдаша» — український 12-серійний телесеріал 2020 року, створений компанією «ПроКіно» для телеканалу СТБ. Сценаристкою та виконавчою продюсеркою проєкту є Наталка Ворожбит.

Події телесеріалу розгортаються хронологічно від 2005 до 2014 року, протягом десятиріччя у часи незалежної України. Основні сюжетні лінії телесеріалу розгортаються навколо віковічної проблеми протистояння двох поколінь однієї родини: батьків та дітей. Сюжет телесеріалу повниться різними драматичними конфронтаціями між усіма членами родини, апогеєм конфлікту стає 2014 рік, коли сім’ю розділяє ще й ставлення до Майдану. Один син Кайдашів — Лаврін — у важкі для України часи проявляє свої патріотичні погляди та долучається до боротьби за незалежність України, пішовши добровольцем на війну захищати Україну супроти російської агресії. Водночас інший Кайдашів син — Карпо — пристав на москвофільські позиції, став прихильником Росії, звинувачуючи «майданутих» у Революції гідності та в окупації Криму й Донбасу росією.

Київ вдень та вночі (5 сезонів)

Жанр: серіаліті

Актори: Богдан Шелудяк, Карина Гаврилюк, Оксана Аврам, Альбіна Перерва, Олександ Озолін, Павло Сергієнко

«Київ вдень та вночі» — скриптед-серіаліті, виготовлене на замовлення телеканалу «Новий канал». Адаптація німецького телесеріалу «Berlin – Tag&Nacht». Перший український телесеріал у жанрі серіаліті.

За сюжетом п’ятеро головних героїв Оксана, Карина, Альбіна, Богдан та Саша – зважуються переїхати до столиці, аби підкорити її. Вони спільно винаймають велику квартиру на двадцять четвертому поверсі однієї з новобудов. У їхніх планах – підкорити столицю і змінити своє життя на краще.

95% треків, які прозвучать у серіаліті, написані молодими українськими групами та виконавцями. Саундтрек до проекту створила група О.Torvald.

Папік (2 сезони)

Жанр: комедія

Актори: Дар’я Петрожицька, Станіслав Боклан, Сергій Сипливий, Олеся Жураківська, Катерина Кістень

За сюжетом доведений до відчаю пенсіонер, ще недавно популярний актор театру Олександр Миколайович Меркулов (актор Станіслав Боклан), вирішує звести рахунки з життям. Та перед цим хоче змінити імідж і йде до барбершопу. Там йому, звичайно ж, роблять модну зачіску і пригощають віскі. Він вирішує гульнути в останній раз і йде гуляти нічним містом по барах. Несподівано в одному з клубів головний герой знайомиться з дівчиною Лізою (Дар’я Петрожицька), яка приймає його за успішного мільйонера бізнесмена — «папіка», яка, якраз, і шукає таких жертв.