Новина, яка точно зможе хоч трохи порадувати фанатів серіалу «Дивних див»! На Netflix 27 травня 2022 року вийшов довгоочікуваний четвертий сезон проекту.

Якщо точніше, то в мережі вже є нових 7 серій «Дивних див», тобто перша частина четвертого сезону.

Основний акторський склад «Дивних див» залишиться тим самим: Вайнона Райдер у ролі Джойс Байєрс, Девід Харбор у ролі Джима Хоппера, Фінн Вулфхард у ролі Майка Віллера, Міллі Боббі Браун у ролі Одинадцять, Гейтен Матараццо у ролі Дастіна Хендер Лукаса Сінклера, Ноа Шнапп у ролі Вілла Байєрса, Сейді Сінк у ролі Максін Мейфілд, Наталі Дайєр у ролі Ненсі Уіллер, Чарлі Хітон у ролі Джонатана Байєрса, Джо Кірі у ролі Стіва Харрінгтона, Майя Хоук у ролі Робін Баклі, Пріа Фергю Сінклер та Кара Буоно у ролі Карен Віллер.

Всі шанувальники «Дивних див» нарешті дізнаються, що трапилося з Хоппером, і чи зустрінеться він із хлопцями у новому сезоні.

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Відомо, що дії у четвертому сезоні розвиватимуться через 6 тижнів після битви у «Старкорті». Компанії друзів на чолі з Одинадцять вперше доведеться розлучитися, оскільки за сюжетом герої опиняться у різних школах. І, звичайно ж, поряд із проблемами звичайних старшокласників, друзі зіштовхнуться з новою «виворітною» загрозою. Але ця загадка дасть шанс назавжди позбавитися кошмарів, які таїть у собі «Виворіт».

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Також у трейлері, який вийшов на початку травня, були показані кадри з минулого Одинадцять, тому в четвертому сезоні «Дивних див» ми зможемо, нарешті, дізнатися всю правду про дитинство Джейн.

Коли вийде друга частина четвертого сезону «Дивних див», вже відомо: прем’єра запланована на 1 липня 2022 року.

А ось скільки серій буде, поки незрозуміло: раніше виконавиця ролі Ненсі, Наталі Дайер в одному з інтерв’ю говорила про те, що серій у четвертому сезоні буде 9. Але оскільки на Netflix вже вийшло 7 епізодів, дивно припускати, що 1 червня 2022 вийде всього два нових. Тож чекаємо подробиць!

Де дивитися четвертий сезон «Дивних див» онлайн? Звичайно, на Netflix, і бажано, мовою оригіналу.