БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02: прем'єра пісні та кліпу

Подвійна прем’єра від гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ: музиканти представили пісню під назвою 24/02 та відеороботу до неї

Назву пісні дала трагічна дата, яка назавжди залишила відбиток у серцях та долях українців – повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну. Ранок, що назавжди поділив життя кожної людини в Україні на «до» та «після». Люди щодня постають перед питанням, якщо б цього не було…, якби ми могли повернути час у зворотному напрямку. Ці роздуми і надихнули на створення пісні 24/02. Режисером відео виступив Артем Григорян, співрежисером – Сергій Танчинець.

Дивитися онлайн кліп БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02:

На початку відео ми бачимо обстріли і руйнування, які завдає нам ворог. Ми бачимо біль та горе, які ми з вами пережили за останні три місяці… Але, годинник, стрілки якого йдуть у зворотній бік, намагається «відмінити» події які завдають нам болю щодня! Зруйновані будівлі у Харкові, Маріуполі, Ірпені та інших містах, по цеглинах складаються до свого первинного стану. Нам би дуже хотілось, аби усього цього, з нами ніколи не відбувалось! Проте, наступний кадр не дає втекти від жорстокої реальності і прямо каже: «Як би нас не боліло, як не горіла б душа, до славної Перемоги нам дорога одна». Шлях до свободи України єдиний – зі зброєю в руках виборювати нашу Державність і Незалежність! Друга частина відеороботи 24/02 говорить тільки одне: віра в ЗСУ – шлях до Перемоги!

Дивні дива 4: Вийшла перша частина сезону. Подробиці

Історія створення роботи 24/02 – це той випадок, коли кажуть, що всі зірки зійшлися.

«Мені зателефонував наш друг Артем Григорян і поділився ідеєю відео – війна у зворотному порядку та жорстка відповідь наших хлопців на агресію орди, як фінал цього відео! Його ідея мені дуже сподобалася, і я сказав, що в мене як раз є пісня, яку я тільки написав. Сюжет відеороботи доробили вже разом і зрештою зробили цей кліп. Кліп про те, як наше життя змінилось за секунди. Ми знаємо, як було: «до» 24 лютого – у кожного з нас кипіло своє життя, з мріями, планами на майбутнє. І вже знаємо яке воно «після»… Життя змінилося назавжди. Та, не зважаючи ні на що, ми віримо в ЗСУ і знаємо, що після нашої Перемоги буде міцна, вільна та, справді, незалежна держава», – поділився Сергій Танчинець.