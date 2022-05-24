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«Євробачення»: росію буде повністю відсторонено від конкурсу

Євробачення: росію буде повністю відсторонено від конкурсу

Пам’ятаєте мемчики про те, що «Євробачення-2022» – це пробна версія світу без русні? Так от, пісенний конкурс тепер завжди проходитиме без представників країни-агресорки.  Європейський мовний союз позбавляє росію можливості змагатися на «Євробаченні». Про це повідомляє ірландське видання The Journal.

«Зараз ведуться дії щодо виключення Росії з EBU. Думаю, нам цілком зрозуміло, що ми не зможемо залучити Росію до участі у конкурсі», – заявив гендиректор Європейського мовного союзу.

Зараз EBU робить усе, щоб повністю призупинити діяльність російських мовників. Їм було повідомлено про це рішення, і очікується, що воно буде затверджено на засіданні виконавчої ради наприкінці травня.

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