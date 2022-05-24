TVORCHY – Боремося: дивитись онлайн прем'єру кліпу

На сцені театру у супроводі симфонічного оркестру: TVORCHI представили арт-відео на нову надихаючу пісню «Боремося», яку присвятили українцям

У пісні йдеться про об’єднання та стійкість українського народу, а відео сповнене величі та чуттєвості.

TVORCHI згадують, що під час зйомок у спорожнілому з 24 лютого театрі знову запанувало життя: музиканти репетирували свої партії, знімальна група налаштовувала світло та камери, артисти готувалися у гримерних кімнатах…

– Ми знімали в осередку культури – українському Театрі. Тому самому, де оживають твори Лесі Українки та Івана Нечуя-Левицького в Тернополі, куди приходять наповнитися українські родини у Києві, і який був жорстоко зруйнований у Маріуполі. Під час наших зйомок ми бачили своїми очима як він (театр) знову починає дихати. Тому що можна знищити стіни, та неможливо вбити наші цінності. Про це ми і співаємо у нашій пісні: «Боремося та усіх поборемо», – розповіли TVORCHI.

У арт-відео артисти в лаконічних і вишуканих образах: чорному та білому смокінгу від FROLOV з дбайливо вишитим гербом під серцем. У Ендрю – з червоною хустинкою – символом пролитої крові, а у Джефрі – чорною квіткою – символом боротьби.

Режисер відео Олексій Бондар розповів, що головною його ідеєю було показати незламність українців:

– Навіть у такий важкий час ми проявляємо творчість, ми створюємо, ми мріємо, віримо у своє майбутнє і культуру. Ми боремося. Це те, що я хотів показати, і те що, на мою думку, нам вдалося. Маю надію, що кожен, хто буде дивитися відео «Боремося» відчує силу та єдність, яка зараз тече в крові кожного українця.

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