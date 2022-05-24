Ірина Федишин – Розстріляна весна: дивитись онлайн прем'єру кліпу

Співачка Ірина Федишин присвятила пісню постраждалим від окупації в Бучі

Вона називається «Розстріляна весна» і дуже добре передає горе від трагічних подій, які сталися у лютому-березні 2022 року, всього лише у 24 м від Києва.

З початком війни в Україні, в кінці лютого 2022, російські війська окупували частину Київської області, в тому числі й невеличке місто Буча. Частині мешканців вдалося виїхати, а люди, які не змогли вирватися, зазнали жорстоких тортур та геноциду від російських військ.

Про трагедію дізнались пізніше, коли була звільнена Київська область. Весь світ жахнувся від того, що там відбувалось. А влада обіцяє покарати нелюдей. Ірину Федишин події теж вразили, тож вона присвятила їм пісню.

Після подій на Євробаченні, де Ірина Федишин входила в склад журі, та невдалого інтерв’ю, до співачки можна ставитись по-різному, але пісня душевна та не зачепить хіба що дуже тверду за характером людину.

Фото – скріншот з кліпу

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