Ріанна вперше стала мамою: Подробиці

Як стало відомо, у п’ятницю 13 травня 34-річна співачка Ріанна народила сина.

Видання TMZ повідомляє, що малюк народився тиждень тому у Лос-Анджелесі. Ім’я дитини поки що тримається в секреті.

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Батько дитини Ріанни – її бойфренд, популярний репер A$AP Rocky. Офіційно пара свої відносини не реєструвала.

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Нагадаємо, що перші фото вагітної Ріанни з’явилися в ЗМІ в січні 2022. Після співачка неодноразово шокувала публіку досить відвертими вбраннями, що оголювали круглий животик.

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Експерти в галузі біоенергетики відзначають, що характер людини, народженої в п’ятницю 13-го, насамперед відрізняється яскравим контрастом. Ці люди можуть бути дуже добрими та веселими, а за хвилину починають сумувати або стають агресивними. Тож малюк Ріанні обіцяє зробити зірковій мамі багато сюрпризів.

Фото: Getty Images