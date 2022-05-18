Ембер Герд викрили в черговій брехні. Чи буде новий суд?

Колишня Джонні Деппа збрехала під присягою

Акторка та ексдружина Джонні Деппа Ембер Герд не пожертвувала гроші, які отримала після розлучення, на благодійність, як обіцяла. Цю брехню вдалося викрити під час чергового судового засідання, де Герд виступає відповідачем у позові на 50 мільйонів доларів. Про це повідомляє Daily Mail.

Під присягою Ембер Герд збрехала Високому суду Лондона, коли сказала, що віддала 3,5 мільйонів доларів зі свого процесу розлучення на благодійність. Після розлучення зіркової пари у 2016 році акторка обіцяла розділити половину своєї компенсації в розмірі 7 мільйонів доларів між Дитячою лікарнею Лос-Анджелеса та Американським союзом громадянських свобод (ACLU).

Оскільки Ембер Герд збрехала під присягою, їй загрожує нове розслідування у Великобританії. І якщо акторку притягнуть до відповідальності, її можуть вигнати з країни як резидентку США.

«Лжесвідчення є найбільшою загрозою і зачіпає суть нашої системи правосуддя, тому поліцію можна запросити для розслідування, щоб показати, що будь-якого представника громадськості, який бреше в суді, можуть притягти до відповідальності за подачу неправдивих показань», — заявив у коментарі журналістам партнер юридичної фірми Hodge, Jones and Allen Шон Колфілд.

Тепер Герд стверджує, що вона ще має зробити повну пожертву, тому що Джонні подав на неї до суду на $50 млн у березні 2019 року. Зі свого боку адвокатка Деппа Камілла Васкес наголосила, що Ембер мала гроші за кілька місяців до судового процесу, але вона не пожертвувала їх, як обіцяла.

Фото: Getty Images

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