Меган Фокс вагітна від Machine Gun Kelly?

Таємницю зірки викрили через її поведінку

Американська акторка Меган Фокс вагітна від свого нареченого репера Machine Gun Kelly. Принаймні, про це пишуть світові ЗМІ з переконливими доказами.

16 травня Меган Фокс разом зі своїми друзями та коханим відзначила своє 36-річчя у Лас Вегасі, де за увесь вечір не випила жодної краплі алкоголю. І, як стверджують світлві медіа, така поведінка абсолютно нехарактерна для тусовщиці Меган. А від так журналісти стверджують, що зірка чекає на четверту дитину.

Якщо вам такого доказу мало, то зазначимо, що є і інші. Раніше під час церемонії Billboard Music Awards коханий Меган Фокс Machine Gun Kelly зі сцени присвятив свою пісню «їхній дитині, що ще не народилася». А після його промови пролунав звук дитячого серцебиття, як на УЗД. Тому чекаємо на поповнення у зірковій родині.

Фото: Getty Images

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